Previsioni meteo: caldo con i giorni contati? Le ultime (Di domenica 3 luglio 2022) Quando finisce il caldo? Alla domanda si prova a rispondere da giorni, beneficiando di quelle che sono le Previsioni meteo. Da oltre una settimana si è concretizzata quella scia di temperature torride che dovrebbe proseguire quantomeno fino alla giornata di lunedì. Il 4 luglio si candida, infatti, ad essere il giorno in cui si potrebbero sentire gli effetti più consistenti dell'ondata di calore che ha interessato l'Italia. Si tratta, ovviamente, di una previsione generica e che non tiene conto di eventuali situazioni locali. Quando finisce il caldo? Si attendono segnali importanti E dopo? Secondo gli esperti di 3Bmeteo.com dopo un inizio della prossima settimana «rovente», le cose potrebbero cambiare. Questo grazie a segnali di indebolimento dell'anticiclone africano, attraverso ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 3 luglio 2022) Quando finisce il? Alla domanda si prova a rispondere da, beneficiando di quelle che sono le. Da oltre una settimana si è concretizzata quella scia di temperature torride che dovrebbe proseguire quantomeno fino alla giornata di lunedì. Il 4 luglio si candida, infatti, ad essere il giorno in cui si potrebbero sentire gli effetti più consistenti dell'ondata di calore che ha interessato l'Italia. Si tratta, ovviamente, di una previsione generica e che non tiene conto di eventuali situazioni locali. Quando finisce il? Si attendono segnali importanti E dopo? Secondo gli esperti di 3B.com dopo un inizio della prossima settimana «rovente», le cose potrebbero cambiare. Questo grazie a segnali di indebolimento dell'anticiclone africano, attraverso ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA. Ecco le previsioni del tempo per oggi 3 luglio 2022. - tempoweb : L'anticiclone #Pompiere spegne #Caronte, il giorno della svolta: temporali in arrivo #meteo #roma #milano… - ilmeteoit : #Video meteo in diretta: picco di caldo sull'Italia a inizio settimana; le previsioni - TuttoSuMilano : Previsioni meteo lunedì 4 luglio, a #Milano e in Lombardia possibili piogge tra pomeriggio e sera - Formula1WM : Giro 0/52 - Secondo le previsioni meteo non dovrebbe più piovere. Partenza su asciutto! ##BritishGP #F1 -