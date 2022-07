(Di domenica 3 luglio 2022) Ladi compleannoin. Un uomo di 40 anni, A.A., che si trovava insieme ad amici e parenti èto in unartesiano profondo 25. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte in...

TORINO.pomeriggio di oggi un uomo di 58 anni, residente a Chivasso, è precipitato ed è morto mentre percorreva la via ferrata di Claviere, che si sviluppa nella zona di Rocca Clarì a breve distanza dal ...... pare che l'uomo stesse praticando uno sport estremo che consistelanciarsivuoto , assicurandosi alla highline, per poi oscillare come un pendolo. Torino, uomoin montagna e muore: ... Precipita nel pozzo artesiano profondo 25 metri: festa finisce in tragedia Il corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri che conducono le indagini. Disposta l'autopsia ...Tragedia a Claviere, in Valsusa. Un escursionista di 58 anni di Chivasso ha perso la vita dopo essere precipitato dalla ferrata di Rocca ...