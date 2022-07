Piogge e inondazioni in Australia, la diga di Warragamba a Sidney ha iniziato a straripare: migliaia di abitanti evacuati (Di domenica 3 luglio 2022) Piogge e inondazioni in Australia: a Sidney, le autorità hanno segnalato lo straripamento della diga di Warragamba a Sidney e hanno ordinato a migliaia di abitanti di lasciare la città per mettersi in salvo dalla violenta ondata di maltempo. Piogge e inondazioni in Australia, la diga di Warragamba a Sidney ha iniziato a straripare Nelle prime ore di domenica 3 luglio, Piogge torrenziali hanno travolto l’Australia, localizzandosi soprattutto nel sud-ovest di Sidney. In città, hanno rapidamente cominciato a verificarsi allagamenti e, con il trascorrere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 3 luglio 2022)in: a, le autorità hanno segnalato lo straripamento delladie hanno ordinato adidi lasciare la città per mettersi in salvo dalla violenta ondata di maltempo.in, ladihaNelle prime ore di domenica 3 luglio,torrenziali hanno travolto l’, localizzandosi soprattutto nel sud-ovest di. In città, hanno rapidamente cominciato a verificarsi allagamenti e, con il trascorrere ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Australia, piogge e inondazioni: migliaia di evacuati a Sydney #Sydney #Australia - mbbelluco : RT @CatelliRossella: ??????Sydney sotto piogge torrenziali: ordine di evacuazione per migliaia di abitanti per rischio inondazioni https://t.c… - telodogratis : Sydney a rischio inondazioni per le piogge torrenziali - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Australia, piogge e inondazioni: migliaia di evacuati a Sydney #Sydney #Australia - DeodatoRibeira : RT @BlackWolf8320: @drsmoda2 @strega_delbosco Media ???? ?? #Siccità, Coldiretti: devasta il raccolto del riso italiano, perdite oltre 30% ht… -