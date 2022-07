Peter Brook morto | gli allestimenti spregiudicati di Shakespeare e le urla del Re Lear | chi era il maestro del teatro che spezzò la convenzionalità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 luglio 2022) Il corpo, l’immagine e il gesto. Ma anche l’anticonformismo, l’azzardo e la lungimiranza. Se non ci fosse statonelle scorse ore a 97 anni, il Novecento teatrale sarebbe rimasto imbalsamato nel riflesso del suo eterno passato (un po’ come la lirica che ancora s’affanna tra belletti e postmodernismi che ne consacrano la mummificazione). “Posso scegliere un qualsiasi spazio vuoto e dire che è un nudo palcoscenico”, scrivevane Ile il suo spazio (Feltrinelli) che divenne saggio celebre proprio nel ribollente 1968. Influenzato daldella crudeltà di Antonin Artaud, dallo straniamento di Brecht, come dallo sperimentalismo di Grotowski, ma senza la radicalizzazione amorale di certi epigoni a lui successivi e a noi contemporanei....