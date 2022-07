Peter Brook: il gigante del teatro del Novecento è morto a 97 anni (Di domenica 3 luglio 2022) Peter Brook, il più grande maestro del teatro del Novecento, nonché tra i massimi interpreti di Shakespeare, è scomparso all'età di 97 anni. Peter Brook, celebre regista e sceneggiatore britannico, maestro del teatro del Novecento e leggendario interprete di Shakespeare, è morto all'età di 97 anni sabato 2 luglio a Parigi, dove viveva ormai dal lontano 1974. Gli spettacoli teatrali di Brook hanno fatto il giro del mondo, arrivando anche Broadway e portandolo a vincere diversi premi, tra cui due volte il Tony Award, il più importante premio americano per il teatro, un Emmy Award e un Praemium Imperiale in Giappone, e a ricevere svariate onorificenze. Nel ... Leggi su movieplayer (Di domenica 3 luglio 2022), il più grande maestro deldel, nonché tra i massimi interpreti di Shakespeare, è scomparso all'età di 97, celebre regista e sceneggiatore britco, maestro deldele leggendario interprete di Shakespeare, èall'età di 97sabato 2 luglio a Parigi, dove viveva ormai dal lontano 1974. Gli spettacoli teatrali dihanno fatto il giro del mondo, arrivando anche Broadway e portandolo a vincere diversi premi, tra cui due volte il Tony Award, il più importante premio americano per il, un Emmy Award e un Praemium Imperiale in Giappone, e a ricevere svariate onorificenze. Nel ...

