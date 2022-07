Peter Brook | gigante del ' 900 | pioniere del teatro sperimentale

(Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. - (Adnkronos) -del, prima in Inghilterra e poi in Francia, il regista e sceneggiatore britannico- morto all'età di 97 anni sabato 2 luglio a Parigi , dove si era stabilito nel 1974 - è stato un uomo di spettacolo completo che appartiene di diritto alla generazione europea dei riformatori teatrali della seconda metà del Novecento, regista che ha firmato molte messinscene memorabili, talvolta trasferendole sullo schermo in piena autonomia espressiva. La sua fama è legata tra l'altro al kolossal teatrale "Il Mahabhàrata", punto di arrivo di un lavoro multidisciplinare nella regia, con il quale ha dimostrato che anche il cinema e la televisione possono cimentarsi in modo creativo con i miti dell'umanità, trasformando il grande poema epico indiano in ...

È morto. Il regista e sceneggiatore britannico, è scomparso ieri, sabato 2 luglio, all'età di 97 anni a Parigi, come rivela 'Le Monde'. Considerato come uno dei più grandi Maestri del Novecento, ...La vita e la carriera, nato a Londra nel 1925 da genitori ebrei immigrati dalla Lettonia (che faceva parte dell'Impero russo), da più di 50 anni viveva in Francia . Suo padre, Simon, giovane ribelle ...