Perde il controllo della moto e si schianta contro due veicoli in sosta | morto 25enne

(Di domenica 3 luglio 2022) A Fiumicino, in provincia di Roma, la scorsa notte unaè finitadueparcheggiati a bordo strada:il conducente di soli 25 anni. Inutili i soccorsi. Un ragazzo di soli 25 anni èla scorsa notte in un incidente stradale a Fiumicino (Roma). Il giovane sembra abbia perso ilsuache è finitaun furgone ed un’auto parcheggiati al bordostrada. (Tricky Shark – Adobe Stock)Dopo la segnalazione, sul luogo dello schianto è arrivato l’equipaggio del 118, ma per il centauro era ormai troppo tardi. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge e le indagini che dovranno chiarire la dinamica. Fiumicino,si ...

Pubblicità

infoitinterno : Incidente a Codevigo. Perde il controllo della moto e si schianta a terra: morto un 48enne veneziano - VCacopardo : Macron “young legende” … perde il controllo - infoitinterno : Incidente a Fregene, perde il controllo della moto e sbatte contro un furgone: morto un 25enne - infoitinterno : Perde il controllo dfella moto: 25enne muore a Fregene - infoitinterno : Incidente a Fregene, perde i controllo della moto e cade: morto 25enne -

Un 25enne di Fiumicino, alla guida della sua moto Honda Cbr, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva viale di Porto, all'altezza del civico 411, ha perso ildel mezzo, non si ...residente a Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia, ha perso ildel mezzo finendo a terra. Tempestivo l'arrivo dei soccorritori, ma il personale medico del Suem 118 non ha potuto far ...La vittima era sella alla sua Honda Cbr quando è andata a schiantarsi contro un furgone e poi contro un’auto parcheggiata. Per il giovane non c’è stato nulla da fare ...CODEVIGO (PADOVA) - Incidente mortale, ieri notte 2 luglio alle 23.15 in via Frignolo a Conche di Codevigo. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della Radiomobile di Piove di Sacco un motociclista.