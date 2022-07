"Perché voto sì". Ius scholae, la donna che fa saltare il centrodestra (Di domenica 3 luglio 2022) Renata Polverini ha creato scompiglio nel centrodestra, dichiarando che voterà sì allo Ius scholae anche se non dovesse essere accolta la modifica proposta da Forza Italia. La deputata appartenente al partito di Silvio Berlusconi, nonché ex sindacalista dell'Ugl, si è quindi smarcata dalla coalizione, ritenendo “anacronistica” la posizione delle destre sui nuovi italiani, così come “infondato” il timore che possano rivelarsi nuovi elettori del centrosinistra. “La società è cambiata - ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Repubblica - abbiamo tanti ragazzi di seconda generazione nati in Italia, o che si sentono profondamente italiani. Che non conoscono neppure il Paese dei loro genitori. Dare loro la cittadinanza italiana dovrebbe essere scontato, se fossimo un Paese che segue le dinamiche della società. Questi ragazzi frequentano le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Renata Polverini ha creato scompiglio nel, dichiarando che voterà sì allo Iusanche se non dovesse essere accolta la modifica proposta da Forza Italia. La deputata appartenente al partito di Silvio Berlusconi, nonché ex sindacalista dell'Ugl, si è quindi smarcata dalla coalizione, ritenendo “anacronistica” la posizione delle destre sui nuovi italiani, così come “infondato” il timore che possano rivelarsi nuovi elettori del centrosinistra. “La società è cambiata - ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Repubblica - abbiamo tanti ragazzi di seconda generazione nati in Italia, o che si sentono profondamente italiani. Che non conoscono neppure il Paese dei loro genitori. Dare loro la cittadinanza italiana dovrebbe essere scontato, se fossimo un Paese che segue le dinamiche della società. Questi ragazzi frequentano le ...

