Perché su TikTok tutti ballano la cumbia (anche se stanno fermi) (Di domenica 3 luglio 2022) L’app continua ad avere un ruolo fondamentale nelle nostre vite online, e la musica continua ad avere un ruolo fondamentale nell’app. anche quella che arriva dalla Colombia e ha quasi 500 anni Leggi su repubblica (Di domenica 3 luglio 2022) L’app continua ad avere un ruolo fondamentale nelle nostre vite online, e la musica continua ad avere un ruolo fondamentale nell’app.quella che arriva dalla Colombia e ha quasi 500 anni

Pubblicità

LaStampa : Perché su TikTok tutti ballano la cumbia (anche se stanno fermi). - ITItalianTech : Perché su TikTok tutti ballano la cumbia (anche se stanno fermi) - chiarawiththec : RT @chiarawiththec: perchè non mi rispondi su tiktok? - nonesisteilsole : RT @iosonoariete: qui nessuno sta facendo a gara per trovare avvocati difensori o alibi, fateci vivere la nostra cazzo di vita perché giuro… - poke_mars : Ok in pratica la mia crush inizia con A e ho visto un tiktok che diceva 'when God can't reach you he sends you an a… -