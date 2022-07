Per la Sueddeutsche l’antisportivo è Kyrgios: ha volutamente provocato Tsitsipas fino a farlo esplodere (Di domenica 3 luglio 2022) Tsitsipas prende a pallinate il pubblico e Kyrgios, ma per la Sueddeutsche l’antisportivo è l’australiano, colpevole di aver provocato il greco per tutta la durata del match tanto da farlo passare, poi, per quello cattivo. Lo definisce “uno spettacolo antisportivo”, l’ennesimo capolavoro discutibile di Kyrgios. “Almeno stavolta Nick Kyrgios non ha sputato verso uno spettatore. Non ha maledetto un visitatore come ha fatto in una delle precedenti partite a Wimbledon. Difficilmente c’è una conferenza stampa in cui non attribuisca la colpa di tutto ai media. Lui è sempre innocente, altri commettono gli errori”. A Kyrgios piace mettersi in evidenza scrive il quotidiano tedesco. “Fa giustamente notare che gli stadi dove gioca sono pieni. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 luglio 2022)prende a pallinate il pubblico e, ma per laè l’australiano, colpevole di averil greco per tutta la durata del match tanto dapassare, poi, per quello cattivo. Lo definisce “uno spettacolo antisportivo”, l’ennesimo capolavoro discutibile di. “Almeno stavolta Nicknon ha sputato verso uno spettatore. Non ha maledetto un visitatore come ha fatto in una delle precedenti partite a Wimbledon. Difficilmente c’è una conferenza stampa in cui non attribuisca la colpa di tutto ai media. Lui è sempre innocente, altri commettono gli errori”. Apiace mettersi in evidenza scrive il quotidiano tedesco. “Fa giustamente notare che gli stadi dove gioca sono pieni. ...

