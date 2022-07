"Pensare al lockdown": bollettino e Omicron 5, i dati da incubo per l'Italia (Di domenica 3 luglio 2022) Omicron e le sue sottovarianti, in combo con il “liberi tutti” e l'allentamento dell'obbligo di mascherina, hanno fatto sì che l'Italia si trovi a far fronte a una nuova ondata di Covid molto prima del previsto. Tutti si aspettavano un aumento dei casi in autunno, e invece si sta già verificando in piena estate: non un bel segnale in vista di settembre/ottobre, sebbene lo sviluppo della malattia grave sia in larga parte bloccato dal vaccino (la dose booster ha un'efficacia dell'84% nel prevenire il peggio). Il bollettino di oggi, domenica 3 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 71.947 contagiati, 28.481 guariti e 57 morti a fronte di 262.557 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 27,4% (+1,4 rispetto a ieri). L'impressione è che la prossima settimana potrebbero essere superati i ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022)e le sue sottovarianti, in combo con il “liberi tutti” e l'allentamento dell'obbligo di mascherina, hanno fatto sì che l'si trovi a far fronte a una nuova ondata di Covid molto prima del previsto. Tutti si aspettavano un aumento dei casi in autunno, e invece si sta già verificando in piena estate: non un bel segnale in vista di settembre/ottobre, sebbene lo sviluppo della malattia grave sia in larga parte bloccato dal vaccino (la dose booster ha un'efficacia dell'84% nel prevenire il peggio). Ildi oggi, domenica 3 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 71.947 contagiati, 28.481 guariti e 57 morti a fronte di 262.557 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 27,4% (+1,4 rispetto a ieri). L'impressione è che la prossima settimana potrebbero essere superati i ...

