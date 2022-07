Pd | Miccoli a Franceschini | ' correnti nominali solo per distribuire posti | contrastarono Zingaretti'

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Ingenerosa e fuorviante questa ricostruzione di. Leattuali del PD sono, senza politica e mi permetto di dire senza più storia. Non sono più levaloriali di un tempo, con leadership peraltro riconosciute fuori dalle stessee soprattutto fuori dal partito, servonoalla distribuzione e all'occupazione di postazioni, come per esempio idi governo e sottogoverno o alla conta nelle competizioni congressuali o per le presidenze per le regionali. Quel segretario, caro Dario, se ne andò denunciando questa degenerazione, che ha allontanato tante e tanti militanti in questo decennio. Peraltro quella degenerazionezia, in quei mesi contrastava ...