Pd | da Ius Scholae a salario minimo | riprendono Agorà della settimana

(Di domenica 3 luglio 2022) Roma 3 lug. (Adnkronos) - Riprende il percorso delledemocratiche per costruire il programma delle prossime elezioni, con la partecipazione delle diverse forze politiche del centrosinistra. Questagli appuntamenti spaziano dai diritti all'economia e al mondo del lavoro. Lunedì sera a Somma Lombardo (Varese), presso la Fondazione Casolo dalle 21 'Percorsi di integrazione: la sfidamulticulturalità',sullo Iusper offrire un approfondimento sul tema e indicare soluzioni per superare l'assetto normativo attuale. Tra i partecipanti il segretario provinciale del PD Varese Giovanni Corbo, Stefano Bellaria (sindaco di Somma Lombardo), Ilaha Mezaary (presidente dell'Associazione culturale afghana di Varese) e Mildred Prodano (fondatrice dell'associazione Comunità italo ...

'Loè irrinunciabile, non ci può essere richiamo a niente, è una battaglia di civiltà che aspetta da troppo tempo, andremo in Parlamento a vedere chi si prende la responsabilità'. Lo ha detto ...- La professoressa dell'Unversità Cattolica è intervenuta a Omnibus. 'Abbiamo un'emergenza adolescenti enorme, non solo tra i figli di immigrati ma tra i ragazzi di buona famiglia. Con la cittadinanza ...Roma 3 lug. Riprende il percorso delle agorà democratiche per costruire il programma delle prossime elezioni, con la partecipazione delle diverse forze politich ...“Il tema non divida destra e sinistra; stiamo parlando di un tema trasversale su piano sociale, culturale, e dell’esperienza cristiana Roma - Monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione ...