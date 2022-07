"Parlano proprio tutti...". Clamoroso Bassetti: come zittisce il Nobel Parisi sul Covid | Guarda (Di domenica 3 luglio 2022) Anche i premi Nobel, a volte, sbagliano. Matteo Bassetti ne è convinto e risponde con tono ironico, ma duro, a Giorgio Parisi contrario alla riduzione dell'obbligo di mascherine contro il Covid. Peccato che, noti il professor Bassetti, Parisi sia un genio della fisica ma non abbia le giuste competenze per parlare di virologia o immunologia. "Il Nobel Parisi dice che è 'assurdo ridurre l'obbligo della mascherina'. Io penso che l'oscillazione del neutrino non sia un fenomeno quantomeccanico per cui un neutrino, creato con un certo sapore, non può assumere un sapore diverso al passare del tempo. E' la mia opinione…", scherza Bassetti su Twitter. come dire: se parlo di qualcosa da profano, rischio di dire castronerie ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Anche i premi, a volte, sbagliano. Matteone è convinto e risponde con tono ironico, ma duro, a Giorgiocontrario alla riduzione dell'obbligo di mascherine contro il. Peccato che, noti il professorsia un genio della fisica ma non abbia le giuste competenze per parlare di virologia o immunologia. "Ildice che è 'assurdo ridurre l'obbligo della mascherina'. Io penso che l'oscillazione del neutrino non sia un fenomeno quantomeccanico per cui un neutrino, creato con un certo sapore, non può assumere un sapore diverso al passare del tempo. E' la mia opinione…", scherzasu Twitter.dire: se parlo di qualcosa da profano, rischio di dire castronerie ...

