Paola Turci e la dedica a Francesca Pascale: le prime parole dopo il “sì” – VIDEO (Di domenica 3 luglio 2022) Paola Turci e Francesca Pascale hanno coronato ieri il loro amore con una emozionante unione civile durante la quale si sono dette “sì”. Splendide ed entrambe raggianti, hanno deciso di condividere la loro immensa felicità anche sui social. Paola Turci e Francesca Pascale: prima parole dopo il ‘sì’ La coppia ha festeggiato con pochi intimi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 3 luglio 2022)hanno coronato ieri il loro amore con una emozionante unione civile durante la quale si sono dette “sì”. Splendide ed entrambe raggianti, hanno deciso di condividere la loro immensa felicità anche sui social.: primail ‘sì’ La coppia ha festeggiato con pochi intimi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - Agenzia_Ansa : Fiori d'arancio per Fracesca Pascale e Paola Turci. L'unione civile a Montalcino. Poi la festa in un castello in Va… - gagakasex : RT @labbradiveleno: paola turci tu dovevi scegliere me - Gazzettino : #francesca pascale e #paola turci spose, le dolci dediche su Instagram: «Il giorno più bello della mia vita» -