Pallanuoto maschile, Italia-Spagna oggi in tv in chiaro: canale, orario e diretta streaming finale oro Mondiali Budapest 2022 (Di domenica 3 luglio 2022) Manca sempre meno a Italia-Spagna, partita valevole come finale per l’oro del torneo maschile di Pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022: ecco le informazioni per vederla in diretta. Si ripete la finale dell’ultima rassegna iridata: nel 2019 fu il Settebello del Ct Sandro Campagna ad avere la meglio ed ora gli azzurri proveranno a ripetersi. La forte compagine iberica, che in semifinale ha battuto la Croazia, va però a caccia di vendetta e tenterà in ogni modo di avere la meglio. Chi si aggiudicherà la vittoria e la medaglia d’oro? L’appuntamento è per le ore 20.00 di domenica 3 luglio. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. SEGUI ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Manca sempre meno a, partita valevole comeper l’oro del torneodiaidi: ecco le informazioni per vederla in. Si ripete ladell’ultima rassegna iridata: nel 2019 fu il Settebello del Ct Sandro Campagna ad avere la meglio ed ora gli azzurri proveranno a ripetersi. La forte compagine iberica, che in semiha battuto la Croazia, va però a caccia di vendetta e tenterà in ogni modo di avere la meglio. Chi si aggiudicherà la vittoria e la medaglia d’oro? L’appuntamento è per le ore 20.00 di domenica 3 luglio. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI ...

