Pallanuoto maschile | Campagna | “Peccato | a un certo punto ero convinto che avremmo vinto”

"Io sapevo che la partita poteva avere questo andamento. La Spagna ha un gioco di altissimo livello. Ho detto ai ragazzi di mantenere la calma, nell'intervallo, quando eravamo sotto per 6-3, e l'avevamo ripresa. Peccato, ero convinto a un certo punto che avremmo vinto. Complimenti comunque alla Spagna". Queste le prime parole di Sandro Campagna, ct dell'Italia, ai microfoni di RaiSport al termine della finale di Pallanuoto dei Mondiali di Budapest 2022. Un finale che lascia l'amaro in bocca, vista la sconfitta ai rigori contro i rivali spagnoli: "Noi abbiamo fatto un grande recupero, abbiamo avuto la palla per chiuderla nel finale e abbiamo dimostrato di avere gli attributi. E' stato un grande spettacolo questa partita. C'è stata una ...

