Pallanuoto, Italia-Spagna 14-15: le pagelle del Settebello. Nicosia super, Cannella croce e delizia (Di domenica 3 luglio 2022) pagelle MONDIALI Pallanuoto 2022: Italia-Spagna 14-15 Marco Del Lungo, voto 6: come successo anche nella fase a gironi, il capitano azzurro viene cambiato per dare la scossa ai compagni (mossa che funziona). Rientra per i rigori, ma non riesce a parare i tiri degli spagnoli. Francesco Di Fulvio, voto 5,5: non è stata la sua partita. 1/7 al tiro (un solo gol su rigore) non è una percentuale da Di Fulvio. La fisicità e velocità iberica lo ha messo molto in difficoltà. Luca Damonte, voto 6,5: molto bene il mancino del Ferencvaros. In difesa è strepitoso, freddo anche due volte nella serie dei rigori. Matteo Iocchi Gratta, voto 5,5: prima finale mondiale per il giovanissimo giocatore recchelino. Fa tanta fatica nei 10? in acqua. Andrea Fondelli, voto 6: trova una rete importantissima con l’uomo in più, soffre però in fase ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022)MONDIALI2022:14-15 Marco Del Lungo, voto 6: come successo anche nella fase a gironi, il capitano azzurro viene cambiato per dare la scossa ai compagni (mossa che funziona). Rientra per i rigori, ma non riesce a parare i tiri degli spagnoli. Francesco Di Fulvio, voto 5,5: non è stata la sua partita. 1/7 al tiro (un solo gol su rigore) non è una percentuale da Di Fulvio. La fisicità e velocità iberica lo ha messo molto in difficoltà. Luca Damonte, voto 6,5: molto bene il mancino del Ferencvaros. In difesa è strepitoso, freddo anche due volte nella serie dei rigori. Matteo Iocchi Gratta, voto 5,5: prima finale mondiale per il giovanissimo giocatore recchelino. Fa tanta fatica nei 10? in acqua. Andrea Fondelli, voto 6: trova una rete importantissima con l’uomo in più, soffre però in fase ...

