Pallanuoto | girandola di emozioni nella finale Mondiale | il Settebello si arrende ai rigori alla Spagna

(Di domenica 3 luglio 2022) Un Rallercoaster clamoroso ladei Mondiali dimaschile in quel di Budapest. Nel remake della sfida di tre anni fa a Gwangju lasi prende la rivincita sull’Italia: ilnonostante una partita clamorosa, giocata di rimonta, non riesce a bissare il titolo iridato e deversi ai. La voglia, l’orgoglio e la classe della banda di Sandro Campagna va comunque più che apprezzata: gli azzurri, costretti ad inseguire, ad un tratto anche sotto di quattro reti, hanno alzato il ritmo e sono riusciti a pareggiare. Solamente la serie dai cinque metri ha portato gli iberici all’oro. La rivoluzionerosa però fa ben sperare per il futuro: una giovane Italia è pronta a far saltare il banco alle Olimpiadi di Parigi ...

Pubblicità

IVG.it

Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ... Col passare dei minuti ladei cambi, il primo caldo e una stagione lunga e faticosa si ...Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ... Col passare dei minuti ladei cambi, il primo caldo e una stagione lunga e faticosa si ... Pallanuoto, la De Akker Bologna di Federico Mistrangelo è promossa in Serie A1 Un Rallercoaster clamoroso la finale dei Mondiali di pallanuoto maschile in quel di Budapest. Nel remake della sfida di tre anni fa a Gwangju la Spagna si prende la rivincita sull'Italia: il Settebell ...Bologna. Doveva essere una serata storica per la De Akker Bologna e per tutta la pallanuoto emiliana. Una finale, arrivata in gara 3, davanti al proprio numerosissimo e rumoroso pubblico. Era lo scena ...