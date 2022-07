Palermo City | nuovo corso arabo per i rosanero

(Di domenica 3 luglio 2022) 4 luglio 2022. La data della presentazione ufficiale che filtra dagli uffici della società. Quale presentazione? Ilè ufficialmente entrato nella galassia delGroup. Lo sceicco Mansour è, di fatto, ilproprietario dei siciliani. Dario Mirri rimane come presidente del club, rimanendo anche in possesso del 20% delle quote, dopo la cessione della maggior parte della società per 13 milioni. Ed è così che una piazza storica come quella delsi scontrerà con le nuove modalità di fare sport-business delGroup. Una società che sta effettuando nuovamente la scalata alla Serie A dal basso, avrà a disposizione una quantità di fondi che difficilmente si è potuta vedere in una società del campionato cadetto. Lo sceicco Mansour è il proprietario del Manchestere ...

A scrivere è ilFC, che chiama a raccolta i tifosi in vista della di lunedì 4 luglio, in cui verrà ufficialmente alzato il sipario sull'accordoGroup per il passaggio di ...In casaci si prepara per i primi fuochi d'artificio dopo l'acquisto della società da parte delGroup dello sceicco Mansour, e in queste ore la priorità non è solo la conferma del bomber Matteo ...Calciomercato Palermo: si tratta con la Juventus, per confermare il bomber Brunori e per rinforzare il centrocampo con il giovane Caviglia ...