Ottanta ciclisti bergamaschi alla Maratona Dles Dolomites

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 luglio 2022) Non è la carica dei 101 ma poco ci manca. Sono, cinque donne e settantacinque uomini, che insieme ad altri 8mila domenica 3 luglio scatteranno al via della tradizionale– Enel. Si sfideranno su alcuni dei passi dolomitici che hanno fatto la storia del ciclismo italiano: Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola. La partenza avviene come ormai di consueto alle 6.30 da La Villa, mentre l’arrivo è a Corvara. Tre i percorsi in cui si snoda la corsa: Lungo di 138 km e 4230 mt. di dislivello, Medio di 106 km e 3130 mt. di dislivello e Sella Ronda di 55 km e 1780 mt. di dislivello. Non mancheranno i personaggi provenienti dal mondo dello sport e dell’imprenditoria. Tra i nomi presenti35a ...