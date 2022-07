Opinioniste Gf Vip 7 | Clarissa sbotta | “Non hanno avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me che sicuramente…”

(Di domenica 3 luglio 2022) In settimana sono state ufficializzata ledella settima edizione del Gf Vip in programma da metà settembre, ovvero la riconfermata Sonia Bruganelli e la novità Orietta Berti. A riguardo l’ex gieffinaSelassiè è stata molto critica con queste scelte, perchè seconda la sua opinione, lei sarebbe stata perfetta per quel ruolo e in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Finale Gf Vip 5, le anticipazioni dell’ultima puntata Alex e Soleil arrivano anche a “Uomini e Donne” con l’amicizia artistica (VIDEO) Gf Vip, Barù e Jessica ai ferri corti: “Hai detto cose cheoffeso il mio carattere e il mio essere. Se avessi voluto fare le clip…” Maria Monsècontro Lulù e Jessica: “Non sto dalla loro parte, ma da ...

