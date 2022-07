Omofobia | due ragazzi romani presi a cinghiate e insultati a Napoli dopo il Pride

Pubblicità

Ellyssima : @Antonio34710882 @Barracciu Perché per loro moltissimi commenti infastiditi dall' ostentazione? Se si sposano o sep… - Angelo_Risorto : RT @RaiNews: Due giovani roman sono stati insultati e aggrediti alle 4 della scorsa notte dopo aver partecipato al Pride Napoli. Si trovava… - RaiNews : Due giovani roman sono stati insultati e aggrediti alle 4 della scorsa notte dopo aver partecipato al Pride Napoli.… - rep_napoli : Omofobia, insulti e cinghiate: due ragazzi romani aggrediti dopo il Pride di Napoli [aggiornamento delle 18:28] - rep_napoli : Omofobia, insulti e cinghiate: due ragazzi romani aggrediti dopo il Pride di Napoli [aggiornamento delle 18:14] -

Si è scatenata così l'ira deiassalitori, che prontamente sono scesi dall'auto e hanno iniziato a picchiare le vittime, con spintoni e schiaffi. Soddisfatti, isono ritornati in macchina e si ...Denunciati un 18enne e un 16enne. Escoriazioni per le ...Picchiati per aver reagito agli insulti omofobi. È successo ieri notte, intorno alle 4, nel centro storico di Napoli. Due giovani romani - dopo aver partecipato alla parata del ...Aggressione omofoba in seguito al Pride a Napoli avvenuto ieri, sabato 2 luglio 2022: due ragazzi colpiti a cinghiate ...