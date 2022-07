Oltre 8 milioni di italiani truffati: occhio a luce e gas, carte elettroniche e telefonia mobile (Di domenica 3 luglio 2022) Sono 8,3 milioni gli italiani che, negli ultimi 12 mesi, hanno subito una truffa. Il danno economico è di Oltre 3 miliardi di euro. È quanto emerge dall’indagine realizzata per Facile.it dagli istituti mUp Research e Norstat. Secondo l’indagine il 7,1% dei rispondenti ha dichiarato di aver subito una truffa legata alle utenze luce e gas. Il 6,5% nell’ambito delle carte elettroniche. E il 5,2% nella telefonia mobile. Invece, l’assicurazione auto e moto, da alcuni ritenuta a rischio, in realtà è tra i campi dove gli italiani sono caduti in trappola con meno frequenza (1,4%). luce e gas ma non solo: trappole e danni economici LEGGI ANCHE Saldi al via, ma pesano caro-bollette, inflazione e «concorrenza sleale dei ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 luglio 2022) Sono 8,3gliche, negli ultimi 12 mesi, hanno subito una truffa. Il danno economico è di3 miliardi di euro. È quanto emerge dall’indagine realizzata per Facile.it dagli istituti mUp Research e Norstat. Secondo l’indagine il 7,1% dei rispondenti ha dichiarato di aver subito una truffa legata alle utenzee gas. Il 6,5% nell’ambito delle. E il 5,2% nella. Invece, l’assicurazione auto e moto, da alcuni ritenuta a rischio, in realtà è tra i campi dove glisono caduti in trappola con meno frequenza (1,4%).e gas ma non solo: trappole e danni economici LEGGI ANCHE Saldi al via, ma pesano caro-bollette, inflazione e «concorrenza sleale dei ...

