Ogni italiano consuma 245 litri di acqua al giorno. E molti vanno sprecati

AGI - L'emergenza siccità scoppiata in Italia e la crisi delle risorse idriche del nostro paese evidenziano la necessità di interventi che permettano una gestione più efficiente dell'acqua. Lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che diffonde oggi un decalogo per ridurre fino al 50% gli sprechi di acqua in casa e abbattere i consumi superflui così da contribuire ad affrontare l'allarme siccità. "Per risolvere l'emergenza siccità occorre partire dalle abitudini quotidiane dei cittadini – afferma il presidente Sima, Alessandro Miani - L'acqua è un bene prezioso ma non è una risorsa infinita, e dovremmo tutti ricordarlo quando ci laviamo i denti o facciamo un bagno. L'Italia è il Paese dalle grandi risorse idriche ma anche tra i primi al mondo per spreco di acqua: il consumo pro capite quotidiano è ...

