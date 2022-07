Occhiali da sole e da vista Manila Grace, la collezione 2022 (Di domenica 3 luglio 2022) Occhi puntati sulla prima collezione eyewear firmata Manila Grace in licenza con Castellani. Il marchio non si ferma e spinge su un ampliamento delle proposte moda per le sue clienti. Non solo da sole, ma anche da vista, i modelli saranno acquistabili online su ManilaGrace.com, nelle boutique monomarca e in negozi di ottica selezionati. Perfettamente in linea con l’estetica Manila Grace, riprendono anche la palette di collezione in modo da essere accessorio perfetto dei look di stagione. Tantissimi i modelli tra i quali scegliere, ognuno perfetta espressione della personalità della donna che ha scelto di indossarli. Maxi ed esagonali, tono su tono con la montatura oppure coloratissimi e super cool; i modelli sono ... Leggi su lopinionista (Di domenica 3 luglio 2022) Occhi puntati sulla primaeyewear firmatain licenza con Castellani. Il marchio non si ferma e spinge su un ampliamento delle proposte moda per le sue clienti. Non solo da, ma anche da, i modelli saranno acquistabili online su.com, nelle boutique monomarca e in negozi di ottica selezionati. Perfettamente in linea con l’estetica, riprendono anche la palette diin modo da essere accessorio perfetto dei look di stagione. Tantissimi i modelli tra i quali scegliere, ognuno perfetta espressione della personalità della donna che ha scelto di indossarli. Maxi ed esagonali, tono su tono con la montatura oppure coloratissimi e super cool; i modelli sono ...

