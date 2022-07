Nuova veste per il Museo del vino Ecco il piano dell'amministrazione - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 3 luglio 2022) Il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini Riqualificare il Museo del vino ai Lecci, sulla via Lucardese, tramite il bando Spazi Attivi 2022 della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. E' ... Leggi su lanazione (Di domenica 3 luglio 2022) Il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini Riqualificare ildelai Lecci, sulla via Lucardese, tramite il bando Spazi Attivi 2022a Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. E' ...

Pubblicità

LAlimini76 : @Peppe_FN @SergioSylvestre Amici non è che gli abbia portato tanta fortuna, forse è anche un modo per rompere col p… - Carbonio_14 : Mi ci trovo proprio bene in questo nuova veste di pelato - CalafatoChiara : @wannabemozart Aspetta però, se andasse in veste di professore ma non semplicemente di canto? Potrebbe essere una n… - hyyhenthusiast7 : Che pazzesca more, che pazzesco il mv, ieri non me lo sono goduto per bene, vederlo in questa nuova veste mi ha sco… - BegalliSabrina : @DaniloMapelli @a_meluzzi Gli hanno confezionato nuova veste...peccato nn calzi a pennello .. -