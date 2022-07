Nuova collezione H&M x LEGO® per l’abbigliamento dei bambini (Di domenica 3 luglio 2022) BILLUND – Il Gruppo LEGO è felice di presentare la Nuova collezione H&M x LEGO®, la linea di abbigliamento dedicata ai più piccoli, decorata con stampe giocose e divertenti dell’iconico mattoncino. Per regalare ai bambini e alle bambine la possibilità di esprimere se stessi anche attraverso la moda, sono stati utilizzati per tutti i capi colori vivaci, disegni allegri e le grafiche delle Minifigure LEGO®. La collezione è stata progettata per celebrare la sconfinata immaginazione dei più piccoli ed è ispirata al potere del gioco creativo, valore che il Gruppo LEGO ha messo al centro dei festeggiamenti del suo 90° compleanno. La linea di abbigliamento include felpe con cappuccio, t-shirt, vestiti, gonne, pantaloncini, set coordinati e tanti accessori disponibili in bianco, verde ... Leggi su lopinionista (Di domenica 3 luglio 2022) BILLUND – Il Gruppo LEGO è felice di presentare laH&M x, la linea di abbigliamento dedicata ai più piccoli, decorata con stampe giocose e divertenti dell’iconico mattoncino. Per regalare aie alle bambine la possibilità di esprimere se stessi anche attraverso la moda, sono stati utilizzati per tutti i capi colori vivaci, disegni allegri e le grafiche delle Minifigure. Laè stata progettata per celebrare la sconfinata immaginazione dei più piccoli ed è ispirata al potere del gioco creativo, valore che il Gruppo LEGO ha messo al centro dei festeggiamenti del suo 90° compleanno. La linea di abbigliamento include felpe con cappuccio, t-shirt, vestiti, gonne, pantaloncini, set coordinati e tanti accessori disponibili in bianco, verde ...

