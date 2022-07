Nuoto, Mondiali Budapest 2022: il medagliere finale, Italia chiude a 9 ori (Di domenica 3 luglio 2022) Si conclude con 22 medaglie la spedizione azzurra ai Mondiali di Budapest 2022. Ben 9 sono stati gli ori conquistati, 7 gli argenti, così come le medaglie di bronzo. Una vera e propria rassegna iridata da record, che ha permesso all’Italia di chiudere al terzo posto nel medagliere dopo potenze del calibro di Stati Uniti e Cina. Ora appuntamento agli Europei casalinghi di Roma, in programma dall’11 al 21 agosto, in cui le premesse per sognare sono davvero tante. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Si conclude con 22 medaglie la spedizione azzurra aidi. Ben 9 sono stati gli ori conquistati, 7 gli argenti, così come le medaglie di bronzo. Una vera e propria rassegna iridata da record, che ha permesso all’dire al terzo posto neldopo potenze del calibro di Stati Uniti e Cina. Ora appuntamento agli Europei casalinghi di Roma, in programma dall’11 al 21 agosto, in cui le premesse per sognare sono davvero tante. SportFace.

