Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022: Luca De Tullio e Pier Andrea Matteazzi in evidenza nelle batterie (Di domenica 3 luglio 2022) E' andata in archivio la terza giornata di batterie del Nuoto a Orano (Algeria), sede dell'edizione 2022 dei Giochi del Mediterraneo. Nella piscina nordafricana tanti azzurri in vasca in cerca del passaggio di turno per le Finali previste dalle 19.00 italiane. Nei 400 stile libero uomini Luca De Tullio e Alessio Proietti Colonna saranno parte della gara pomeridiana, avendo ottenuto il quarto e settimo crono di accesso, ovvero 3:53.75 e 3:56.83. Heat a ritmo blando, con il francese Joris Levi Bouchaut davanti a tutti con il tempo di 3:52.40. Sempre due saranno le azzurre nella finale dei 50 dorso donne: Anita Gastaldi ha toccato la piastra in 29.00 (terzo tempo nell'overall) e Carlotta Zofkova ha siglato il crono di 29.18 (sesto tempo nel computo complessivo).

