Notizia a sorpresa: nasce la terza squadra di Roma e giocherà subito in Serie D (Di domenica 3 luglio 2022) Dall’idea e dall’investimento di Tonino Doino, imprenditore statunitense nato nella capitale e cresciuto a Miami, nasce il Roma City Football Club, la nuova società della capitale italiana. Il club di Doino partirà dalla Serie D, dopo aver acquisito il titolo sportivo del Fiuggi e giocherà al Riano Athletic Center, tra la Flaminia e la Tiberina. Si tratta di un centro sportivo d’avanguardia, che rappresenterà il quartier generale della società e che ruoterà intorno ad una scuola calcio con grosse ambizioni. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello sport, che racconta le origini di Tonino Doino e del suo progetto. L’imprenditore è originario di Roma e tifoso giallorosso ed ha scelto come stemma per il suo nuovo club il simbolo del Colosseo. FOTO: Getty Images, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 3 luglio 2022) Dall’idea e dall’investimento di Tonino Doino, imprenditore statunitense nato nella capitale e cresciuto a Miami,ilCity Football Club, la nuova società della capitale italiana. Il club di Doino partirà dallaD, dopo aver acquisito il titolo sportivo del Fiuggi eal Riano Athletic Center, tra la Flaminia e la Tiberina. Si tratta di un centro sportivo d’avanguardia, che rappresenterà il quartier generale della società e che ruoterà intorno ad una scuola calcio con grosse ambizioni. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello sport, che racconta le origini di Tonino Doino e del suo progetto. L’imprenditore è originario die tifoso giallorosso ed ha scelto come stemma per il suo nuovo club il simbolo del Colosseo. FOTO: Getty Images, ...

