“Non è la solita valanga”: Marmolada, il ‘nemico oscuro' dietro al crollo | La testimonianza (Di domenica 3 luglio 2022) “Non ho mai visto una cosa del genere in Marmolada”. È la testimonianza di uno dei soccorritori, che all'Ansa non ha nascosto il turbamento per quanto accaduto, con un seracco che si è staccato dal ghiacciaio, provocando la morte di almeno 6 persone. Non è ancora noto il numero preciso dei feriti e dei dispersi, è in corso anche una ricognizione dall'alto da parte di un elicottero con a bordo personale dell'Arpav e del Soccorso alpino. “Non è la solita valanga invernale - ha dichiarato il soccorritore all'Ansa - grado due, grado tre: è la natura. Se volessimo fare un paragone con l'edilizia potremmo parlare di un cedimento strutturale. Lo zero termico - ha aggiunto - è oltre i 4mila metri ed è chiaro che è una cosa meteorologica che nemmeno la migliore delle guide può prevedere”. Dello stesso avviso anche Roberto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) “Non ho mai visto una cosa del genere in”. È ladi uno dei soccorritori, che all'Ansa non ha nascosto il turbamento per quanto accaduto, con un seracco che si è staccato dal ghiacciaio, provocando la morte di almeno 6 persone. Non è ancora noto il numero preciso dei feriti e dei dispersi, è in corso anche una ricognizione dall'alto da parte di un elicottero con a bordo personale dell'Arpav e del Soccorso alpino. “Non è lainvernale - ha dichiarato il soccorritore all'Ansa - grado due, grado tre: è la natura. Se volessimo fare un paragone con l'edilizia potremmo parlare di un cedimento strutturale. Lo zero termico - ha aggiunto - è oltre i 4mila metri ed è chiaro che è una cosa meteorologica che nemmeno la migliore delle guide può prevedere”. Dello stesso avviso anche Roberto ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : Considerato che non si conoscono ancora le conseguenze a lungo termine del Covid e che il long Covid è ancora indec… - FloydJethro69 : @gianppaolo Tutto lecito, tutto perfetto.. Al GayPride è consentito tutto, è satira ecc. Ma la mia domanda è sempre… - fracot54 : @StefanoMassa19 @pdnetwork La solita arrogante superiorità intellettuale presenta. Magari potrei capire, magari lei… - horottoilvetro : RT @scrutacieli: Auto sotto Scorpione e Bilancia :) ??? Ieri sera missione 'dark skies around the corner': cercare un posto buio a meno di 1… - tetelullaby : è il fatto che dall’alto delle vostre posizioni pensate di potervi giustificare con la solita scusa dell’ironia e d… -