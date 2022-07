Nodo ferroviario di Bari, il primo stop del Tar a un progetto del Pnrr: l’opera vale 406 milioni (Di domenica 3 luglio 2022) l’opera vale 406 milioni di euro e oltre la metà – 205 – sono fondi del Pnrr. E la decisione del Tar Puglia, avvisa Rfi, mette in crisi la spendibilità di quei soldi. Per la prima volta, un progetto finanziato con le risorse del Recovery rischia di finire in fumo per una decisione dei giudici amministrativi. Il ‘primato’ potrebbe essere stabilito dal Nodo ferroviario di Bari, nella sua parte sud. L’infrastruttura è prevista dal 2001, alcuni lavori sono iniziati nel 2019 e adesso è arrivata la sospensione. Il Tar Puglia ha infatti accolto l’istanza cautelare del Comitato ‘Le Vedette della Lama’, che si batte per l’istituzione del Parco regionale delle lame San Giorgio e Giotta, e del Comune di Noicattaro, guidato dal pentastellato Raimondo Innamorato. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022)406di euro e oltre la metà – 205 – sono fondi del. E la decisione del Tar Puglia, avvisa Rfi, mette in crisi la spendibilità di quei soldi. Per la prima volta, unfinanziato con le risorse del Recovery rischia di finire in fumo per una decisione dei giudici amministrativi. Il ‘primato’ potrebbe essere stabilito daldi, nella sua parte sud. L’infrastruttura è prevista dal 2001, alcuni lavori sono iniziati nel 2019 e adesso è arrivata la sospensione. Il Tar Puglia ha infatti accolto l’istanza cautelare del Comitato ‘Le Vedette della Lama’, che si batte per l’istituzione del Parco regionale delle lame San Giorgio e Giotta, e del Comune di Noicattaro, guidato dal pentastellato Raimondo Innamorato. I ...

