Nicolas Vaporidis svela come mai ha accettato di partecipare all’Isola 16 (e perché non parla mai delle sue ex famose)

(Di domenica 3 luglio 2022) Vincitore designato da gran parte dei suoi compagni di avventura e dagli opinionisti (dopo l’abbandono per infortunio di Edoardo Tavassi e la scelta di Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi di non accettare il prolungamento del gioco),nella finalissima de L’Isola dei Famosi ha sbaragliato la concorrenza. Solo il 13% di telespettatori ha votato per Luca Daffrè, il secondo classificato. Al terzo posto si è classificata Carmen Di Pietro, perdendo al televoto flash proprio contro l’attore romano.ha rivelato giorno dopo giorno un animo da vero naufrago, ammettendo anche le proprie debolezze. Un personaggio che ha sempre voluto esporsi, che ha saputo ammettere i suoi errori e ha chiesto scusa quando sapeva di aver sbagliato. Dopo la vittoria, appena rientrato in Italia, l’attore di ...

Dopo 100 giorni di stenti, fame, battibecchi, sfide, gioie e dolori,ha fatto rientro in Italia dall'Honduras. Un rientro da vincitore in quanto L'Isola dei Famosi 2022 lo ha visto raggiungere il gradino più alto del podio. Giovedì è atterrato a Roma, ...è tornato dall'Isola dei famosi da vincitore , con molti chili in meno ma con una consapevolezza in più sulla sua personalità. È come se in Honduras l'attore di origine greca abbia ...Nicolas Vaporidis ha anche confessato anche i quattro naufraghi che si augura “che nella vita privata non siano come sull’isola” ...Il vincitore del reality dei naufraghi 2022 si è raccontato in una lunga intervista: l'amore, le ex, le liti in Honduras e la voglia di cinema ...