New York City FC vs Atlanta United: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo un furioso arrivo in trasferta a Cincinnati mercoledì, il New York City FC torna a casa allo Yankee Stadium, cercando di riconquistare il primo posto nella Eastern Conference of Major League Soccer quando domenica ospiterà l’Atlanta United. I campioni in carica della MLS Cup sono senza vittorie in quattro partite consecutive in tutte le competizioni, mentre i Five Stripes non hanno ottenuto la vittoria in sette partite consecutive su strada, perdendo una decisione per 2-1 contro i New York Red Bulls all’inizio di questa settimana. Il calcio di inizio di New York City FC vs Atlanta United è previsto alle 23 di oggi domenica 3 luglio Prepartita New York City FC vs Atlanta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo un furioso arrivo in trasferta a Cincinnati mercoledì, il NewFC torna a casa allo Yankee Stadium, cercando di riconquistare il primo posto nella Eastern Conference of Major League Soccer quando domenica ospiterà l’. I campioni in carica della MLS Cup sono senza vittorie in quattro partite consecutive in tutte le competizioni, mentre i Five Stripes non hanno ottenuto la vittoria in sette partite consecutive su strada, perdendo una decisione per 2-1 contro i NewRed Bulls all’inizio di questa settimana. Il calcio di inizio di NewFC vsè previsto alle 23 di oggi domenica 3 luglio Prepartita NewFC vs...

