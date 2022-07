New England Revolution vs FC Cincinnati: pronostico, notizie sulla squadra, formazioni (Di domenica 3 luglio 2022) I vincitori del Supporters’ Shield della scorsa stagione hanno la possibilità di eguagliare la loro più lunga serie di imbattibilità di un anno fa, quando la Rivoluzione del New England ospiterà l’FC Cincinnati al Gillette Stadium lunedi 4 luglio. Il New England sta attualmente mantenendo il posto finale nei playoff nella Eastern Conference of Major League Soccer e non perde una relazione interna da aprile, mentre Orange e Blue sono di poco sopra di loro in classifica, anche ai punti (24), ma con un’altra vittoria in questa campagna. Il calcio di inizio di New England Revolution vs FC Cincinnati è previsto alla 1:30 del mattino ora italiana. Prepartita New England Revolution vs FC Cincinnati: a che punto sono le due squadre? New ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 luglio 2022) I vincitori del Supporters’ Shield della scorsa stagione hanno la possibilità di eguagliare la loro più lunga serie di imbattibilità di un anno fa, quando la Rivoluzione del Newospiterà l’FCal Gillette Stadium lunedi 4 luglio. Il Newsta attualmente mantenendo il posto finale nei playoff nella Eastern Conference of Major League Soccer e non perde una relazione interna da aprile, mentre Orange e Blue sono di poco sopra di loro in classifica, anche ai punti (24), ma con un’altra vittoria in questa campagna. Il calcio di inizio di Newvs FCè previsto alla 1:30 del mattino ora italiana. Prepartita Newvs FC: a che punto sono le due squadre? New ...

