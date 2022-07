New Amsterdam 4, anticipazioni 8 luglio 2022: Max vuole sposare Helen (Di domenica 3 luglio 2022) New Amsterdam 4 tornerà in onda venerdì 8 luglio 2022 su Canale 5 alle 21:30 con tre nuovi episodi. In questa puntata, Max penserà di fare la proposta di matrimonio ad Helen, ma non ci riuscirà. Nel frattempo, cercherà in tutti i modi di allontanare la Fuentes dall'ospedale mentre Iggy sarà alle prese con una crisi coniugale. Intanto, la dottoressa Bloom aiuterà un paziente a scoprire cosa lo affligge. New Amsterdam 4, episodio 16: Max vuole chiedere ad Helen di sposarlo La sesta puntata di New Amsterdam 4 che andrà in onda l'8 luglio 2022 si aprirà con il sedicesimo episodio della serie intitolato Per tutta la notte. IN questo episodio i medici dell'ospedale decideranno di andare a fare bisboccia in un locale di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 3 luglio 2022) New4 tornerà in onda venerdì 8su Canale 5 alle 21:30 con tre nuovi episodi. In questa puntata, Max penserà di fare la proposta di matrimonio ad, ma non ci riuscirà. Nel frattempo, cercherà in tutti i modi di allontanare la Fuentes dall'ospedale mentre Iggy sarà alle prese con una crisi coniugale. Intanto, la dottoressa Bloom aiuterà un paziente a scoprire cosa lo affligge. New4, episodio 16: Maxchiedere addi sposarlo La sesta puntata di New4 che andrà in onda l'8si aprirà con il sedicesimo episodio della serie intitolato Per tutta la notte. IN questo episodio i medici dell'ospedale decideranno di andare a fare bisboccia in un locale di ...

