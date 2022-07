Nasce a Milano l’Associazione Italiana Calciatori – 3 luglio 1968 – VIDEO (Di domenica 3 luglio 2022) Il 3 luglio 1968 rappresenta un giorno storico per il calcio nostrano: Nasce a Milano l’Associazione Italiana Calciatori Il 3 luglio 1968 rappresenta una data storica per il calcio italiano. Nonostante non si sia disputata nessuna finale internazionale, nonostante non sia andata in scena alcuna impresa della Nazionale azzurra. Si tratta, infatti, del giorno in cui Nasce ufficialmente l’Associazione Italiana Calciatori. L’organismo prende vita grazie all’impulso di Sergio Campana, che poi lo presedierà per quasi mezzo secolo. Venendo quindi succeduto da Damiano Tommasi, che ha rassegnato le dimissioni il 29 giugno 2020 dopo 9 anni di presidenza. Al suo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Il 3rappresenta un giorno storico per il calcio nostrano:Il 3rappresenta una data storica per il calcio italiano. Nonostante non si sia disputata nessuna finale internazionale, nonostante non sia andata in scena alcuna impresa della Nazionale azzurra. Si tratta, infatti, del giorno in cuiufficialmente. L’organismo prende vita grazie all’impulso di Sergio Campana, che poi lo presedierà per quasi mezzo secolo. Venendo quindi succeduto da Damiano Tommasi, che ha rassegnato le dimissioni il 29 giugno 2020 dopo 9 anni di presidenza. Al suo ...

