Napoli: orologio di cortesia antiscippo per i turisti (Di domenica 3 luglio 2022) Napoli è famosa in tutto il mondo per la sua bellezza, il buon cibo e la spensieratezza delle persone che ci vivono. Purtroppo, però, mostra anche dei lati negativi, uno fra questi è proprio il furto. La storia che vi raccontiamo ha dell'incredibile! Un orologio di cortesia per salvare il turismo. Ecco cosa si sono inventati nella città partenopea per porre rimedio alla brutta figura fatta dopo lo scippo subito da un attore famoso. Vip derubato di un orologio a Napoli – (repubblica) – curiosauro.itIl furto a Napoli L'attore Daniel Auteuil si trovava a Napoli quando è stato scippato del suo orologio di lusso firmato Patek Philippe. Per questo motivo gli hotel della città hanno deciso di aderire a un'iniziativa del tutto nuova: distribuire orologi di ...

