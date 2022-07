Napoli | calciomercato e guida al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di domenica 3 luglio 2022) La stagione 2022/2023 di Serie A è ormai alle porte, e con essa anche ildele relativi consigli per ilsono sempre più chiari e definiti. La redazione di 11contro11, pertanto, analizza la situazione squadra per squadra. I campani allenati da Luciano Spalletti hanno ottenuto la qualificazione in Champions League giungendo terzi in campionato, a due anni di distanza dall’ultima volta. Il tutto dopo aver lottato a lungo per il titolo, e cedendo alle milanesi solo negli ultimi due mesi. Una compagine ambiziosa come quella partenopea, di certo, punterà a consolidare la propria posizione, provando a centrare un sogno che manca dall’ormai lontano 1990. Senza ovviamente disdegnare l’idea di fare bene in Europa e in Coppa Italia., gli acquisti del ...