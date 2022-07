Napoli, Calaiò: «C’è grande distanza per il rinnovo di Mertens» (Di domenica 3 luglio 2022) Le parole di Emanuele Calaiò sul caso Mertens-Napoli: «C’è un piccolo spiraglio per la voglia di rimanere da parte di Mertens» Emanuele Calaiò ha parlato ai microfoni di Radio Marte del rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. rinnovo – «Il presidente ci ha abituato a rimanere nel mezzo fino alla fine, così come con Insigne si farà anche con Mertens. C’è un piccolo spiraglio per la voglia di rimanere da parte sua, però vista la richiesta di Dries penso che le parti sono ancora lontane. È chiaro che la sua richiesta non è nelle corde del Napoli. Mertens in questo momento non starà pensando a rispondere ad Emanuele Calaió, ma non si può essere positivi dinanzi a questa situazione. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Le parole di Emanuelesul caso: «C’è un piccolo spiraglio per la voglia di rimanere da parte di» Emanueleha parlato ai microfoni di Radio Marte deldi Driescon il– «Il presidente ci ha abituato a rimanere nel mezzo fino alla fine, così come con Insigne si farà anche con. C’è un piccolo spiraglio per la voglia di rimanere da parte sua, però vista la richiesta di Dries penso che le parti sono ancora lontane. È chiaro che la sua richiesta non è nelle corde delin questo momento non starà pensando a rispondere ad Emanuele Calaió, ma non si può essere positivi dinanzi a questa situazione. ...

