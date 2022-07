Napoli beffato: l’obiettivo azzurro è pronto a firmare con la nuova squadra (Di domenica 3 luglio 2022) Uno dei protagonisti della bella stagione del Verona è stato sicuramente Nicolò Casale. Il difensore classe ’98 si è reso protagonista di una stagione di altissimo livello con l’Hellas Verona, disputando ben 36 partite, impreziosite anche da due assist. Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate e infatti sono molti i club di Serie A che si sono interessati a Lui. In particolar modo Napoli, Monza, specialmente nelle ultime settimane, e Lazio che da tempo insegue il calciatore. Nicolò Casale (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Proprio la squadra allenata da Maurizio Sarri nelle ultime ore avrebbe accelerato le operazioni per garantirsi il cartellino di Casale e superare così la concorrenza. L’allenatore toscano vorrebbe avere con sé già all’inizio del ritiro il classe ’98. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 3 luglio 2022) Uno dei protagonisti della bella stagione del Verona è stato sicuramente Nicolò Casale. Il difensore classe ’98 si è reso protagonista di una stagione di altissimo livello con l’Hellas Verona, disputando ben 36 partite, impreziosite anche da due assist. Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate e infatti sono molti i club di Serie A che si sono interessati a Lui. In particolar modo, Monza, specialmente nelle ultime settimane, e Lazio che da tempo insegue il calciatore. Nicolò Casale (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Proprio laallenata da Maurizio Sarri nelle ultime ore avrebbe accelerato le operazioni per garantirsi il cartellino di Casale e superare così la concorrenza. L’allenatore toscano vorrebbe avere con sé già all’inizio del ritiro il classe ’98. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la ...

Pubblicità

SportdelSud : ???? La Lazio va a caccia di rinforzi. Blitz per il portiere del Genoa Salvatore #Sirigu. Napoli beffato? - MaryBoom21 : RT @mil_mar: @TolliVincenzo Come da 10 anni a questa parte.. Poi ci sarà il titolo: NAPOLI BEFFATO!! SEGUITO DAL NAPOLI, XY VA ALLA PR… - Escoalbar95 : @Fraudon2punto0 La camorra l'ha messa in mezzo, così fanno credere che il Napoli lo vuole, poi quando andrà al Mila… - TolliVincenzo : RT @mil_mar: @TolliVincenzo Come da 10 anni a questa parte.. Poi ci sarà il titolo: NAPOLI BEFFATO!! SEGUITO DAL NAPOLI, XY VA ALLA PR… - mil_mar : @TolliVincenzo Come da 10 anni a questa parte.. Poi ci sarà il titolo: NAPOLI BEFFATO!! SEGUITO DAL NAPOLI, XY… -