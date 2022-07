Muore nella notte Tonino Cripezzi | tastierista e voce dei Camaleonti Era nel gruppo fin dalla fondazione

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 3 luglio 2022) Mortoper un malore ildei. Antonio, 76 anni, da tutti conosciuto come, è stato trovato senza vita questa mattinacamera d’hotel dove alloggiava a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti.sera di sabato la band aveva tenuto un concerto a Pescara.è deceduto in una stanza dell’Hotel Dragonara. Quasi certamente a causa di un malore. Sul posto carabinieri e magistratura per capire meglio le cause del decesso. L’artista aveva già avuto problemi di salute. “Il mio caro amico di una vitase ne è andato nel sonno. Non posso crederci, sono sconvolto dal dolore. Tornano in mente i bei momenti ...