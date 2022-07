Mostro di Firenze | chiesta l’archiviazione dell’inchiesta sulla cartuccia trovata nell’orto di Pacciani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 luglio 2022) L’incalibro 22nell’aprile 1992della casa di Pietroa Mercatale Val di Pesa va archiviata per la procura die avocata dalla procura generale per il legale della figlia di Nadine Mauriot, uccisa con Jean Michel Kraveichvili, nel 1985. Il procuratore aggiunto diLuca Turco ha inoltrato la rial giudice per le indagini preliminari come riporta La Nazione. L’indagine era stata aperta nel 2019 con l’obiettivo di individuare eventuali responsabili dell’alterazionerilevata dal consulente balistico della procura, Paride Minervini. Il proiettile, non esploso, fu trovato nel corso della perquisizione a casa di ...