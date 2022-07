Mosca, ministero Difesa: "Kiev attacca dove non ci sono obiettivi militari" (Di domenica 3 luglio 2022) Il portavoce del ministero della Difesa russo e generale, Igor Konashenkov, ha accusato Kiev di aver lanciato tre missili balistici con munizioni a grappolo contro le citta' di Belgorod e Kursk, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) Il portavoce deldellarusso e generale, Igor Konashenkov, ha accusatodi aver lanciato tre missili balistici con munizioni a grappolo contro le citta' di Belgorod e Kursk, ...

Pubblicità

diganoia_ : Il ministero russo dice, soffermiamoci sul verbo usato. Gli sviluppi del conflitto hanno preso risvolti inaspettati… - Vardiello2 : RT @maxino1310: MOSCA, 2 luglio - RIA Novosti. Tre battaglioni ucraini in battaglia con l'esercito russo vicino a Lisichansk hanno perso pi… - maxino1310 : MOSCA, 2 luglio - RIA Novosti. Tre battaglioni ucraini in battaglia con l'esercito russo vicino a Lisichansk hanno… - SirWinston_1874 : dell'esercito serbo al conflitto con Mosca, ha affermato il capo del ministero degli Affari interni della repubblic… - Frances53524532 : RT @oggieridomani: L'Occidente sta cercando di ricattare la Serbia per imporre sanzioni contro la Russia,e poi chiedere di armare l'Ucraina… -