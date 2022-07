Mosca annuncia la conquista del Lugansk e Kiev replica: 'La battaglia per il Donbass non è finita' (Di domenica 3 luglio 2022) La Russia afferma di aver conquistato la città di Lysychansk e l'intera regione del Lugansk nell'Ucraina orientale. Lo fa sapere il ministero russo della Difesa, citato da Interfax. Sabato Kiev aveva ... Leggi su globalist (Di domenica 3 luglio 2022) La Russia afferma di averto la città di Lysychansk e l'intera regione delnell'Ucraina orientale. Lo fa sapere il ministero russo della Difesa, citato da Interfax. Sabatoaveva ...

