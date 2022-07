Mosca ammette l’affondamento della nave da sbarco Saratov. E Kiev cerca di riconquistare Melitopol (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo aver fatto finta di niente per tre mesi e mezzo, la Russia afferma di aver recuperato una grande nave da sbarco che sarebbe stata affondata dal suo equipaggio "per prevenire la detonazione delle munizioni di bordo a causa dell'incendio scoppiato" dopo che un missile ucraino l'aveva colpita nel porto di Berdyansk il 24 marzo. E' la prima volta che Mosca ammette l'affondamento della Saratov L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo aver fatto finta di niente per tre mesi e mezzo, la Russia afferma di aver recuperato una grandedache sarebbe stata affondata dal suo equipaggio "per prevenire la detonazione delle munizioni di bordo a causa dell'incendio scoppiato" dopo che un missile ucraino l'aveva colpita nel porto di Berdyansk il 24 marzo. E' la prima volta chel'affondamentoL'articolo proviene da Firenze Post.

