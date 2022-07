Morto “Pasticcio”: fece il dolce per il Papa a Loppiano. Mitiche le sue torte per feste e film (Di domenica 3 luglio 2022) Era il pasticcere dei vip, ma soprattutto si ricorda il legame con Papa Francesco, da parte di Silvano Orlandi, in arte 'Pasticcio'. Originario di Pratovecchio (Arezzo) dove aveva sede il suo laboratorio, è stato per anni fornitore fornitore ufficiale di torte per trasmissioni tv e film L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 3 luglio 2022) Era il pasticcere dei vip, ma soprattutto si ricorda il legame conFrancesco, da parte di Silvano Orlandi, in arte ''. Originario di Pratovecchio (Arezzo) dove aveva sede il suo laboratorio, è stato per anni fornitore fornitore ufficiale diper trasmissioni tv eL'articolo proviene da Firenze Post.

