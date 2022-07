Monte Mario, agenti intervengono per una lite familiare e trovano armi e droga: arrestato 51enne (Di domenica 3 luglio 2022) I vicini sentivano urlare talmente tanto che alla fine hanno chiamato il NUE 112. E lì, in sull’appartamento di via del Colle di S. Agata, a Roma in zona Monte Mario, sono quindi arrivati gli agenti del XIV Distretto Primavalle e della sezione Volanti. Borsone…stupefacente I poliziotti hanno suonato e ad aprire la porta dell’appartamento è stata una signora molto anziana. La donna ha riferito agli agenti che all’interno c’era il figlio, un 51enne romano. L’uomo si trovava in forte in stato di alterazione psicomotoria a seguito dell’abuso di sostanze stupefacenti. Alla vista degli agenti l’uomo ha iniziato a fissare con insistenza l’unico mobile presente nella stanza. Gli agenti hanno quindi aperto il mobile, scoprendo una borsa da palestra con all’interno 27 panetti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022) I vicini sentivano urlare talmente tanto che alla fine hanno chiamato il NUE 112. E lì, in sull’appartamento di via del Colle di S. Agata, a Roma in zona, sono quindi arrivati glidel XIV Distretto Primavalle e della sezione Volanti. Borsone…stupefacente I poliziotti hanno suonato e ad aprire la porta dell’appartamento è stata una signora molto anziana. La donna ha riferito agliche all’interno c’era il figlio, unromano. L’uomo si trovava in forte in stato di alterazione psicomotoria a seguito dell’abuso di sostanze stupefacenti. Alla vista deglil’uomo ha iniziato a fissare con insistenza l’unico mobile presente nella stanza. Glihanno quindi aperto il mobile, scoprendo una borsa da palestra con all’interno 27 panetti di ...

