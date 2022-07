Mondiali | presentata la novità assoluta nel mondo del calcio | potrebbe sbarcare anche nella nostra Serie A

Leggi su chesuccede

(Di domenica 3 luglio 2022) Per la prima voltastoria deidi, la competizione non si disputerà in estate ma all’inizio dell’inverno, poiché lo stato ospitante, il Qatar, in estate raggiunge temperature considerate proibitive, con picchi che toccano quasi i 50 gradi. Ma questa non sarà l’unicaai, vediamo infatti che succederà per la prima L'articolo proviene da CheSuccede.it.